Quotidien, première partie du 21 mai 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 21 mai 2021 : comme tous les vendredis, Salhia Brakhlia fait le point sur toutes les actualités politiques marquantes des derniers jours. Cette semaine, elle décrypte la stratégie « rien ne sert de courir, il faut partir à point » de Valérie Pécresse pour la présidentielle 2022. Dans son Flash Mode, Marc Beaugé revient sur le curieux look capillaire de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, mais aussi sur une étude américaine édifiante sur les biais racistes dans les magasins de mode et de beauté. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau nous conseille un livre pour tout comprendre de l’histoire d’Oasis, la relation torturée des deux frères et leurs sources d’inspirations. Enfin, Maïa Mazaurette répond à toutes les questions que l’on se pose sur le sexe, notamment pourquoi n’y a-t-il pas de pause masturbation dans le droit du travail ?