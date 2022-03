Quotidien, première partie du 21 mars 2022

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du lundi 21 mars 2022 : Julien Bellver fait le point dans la situation en Ukraine dans son 19h30 Médias. Il revient ensuite sur le show organisé par Vladimir Poutine à l’occasion des huit ans de l’annexion de la Crimée et débriefe la remontée des cas de Covid en France. Dans son Com’ 2022, il analyse un week-end politique 100% Valérie Pécresse et la perte de vitesse d’Éric Zemmour. Dans son Zoom, Lilia Hassaine nous explique pourquoi la volonté d’Emmanuel Macron de changer « Pôle Emploi » en « France Travail » ne tient pas que du simple renommage. Dans la première partie de son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse au groupe Total, très décrié pour avoir décider de continuer ses affaires commerciales en Russie malgré la guerre. Enfin, dans sa Brigade, Ambre Chalumeau dresse le portrait de Michael Bay, le plus grand réalisateur de blockbusters d’Hollywood.