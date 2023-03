Quotidien, première partie du 21 mars 2023 avec Philippe Martinez

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mardi 21 mars 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte le choix d’Emmanuel Macron de s’exprimer face aux Français via le JT de 13h de TF1 et France 2. Il revient également sur les chances de survie d’Elisabeth Borne à Matignon après une motion de censure évitée de justesse et sur la riposte policière des manifestations spontanées contre la réforme des retraites. Enfin, il débriefe la visite officielle du président chinois Xi Jinping à Moscou. En plateau, Yann Barthès reçoit le Secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch nous explique pourquoi Marine Le Pen pourrait être la seule à sortir son épingle du jeu dans le capharnaüm de la réforme des retraites. Enfin, Maïa Mazaurette revient sur les 10 ans du mariage pour Tous.