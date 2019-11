Quotidien, première partie du 21 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 21 novembre. On part à New York avec Nicolas Sarkozy et Salhia Brakhlia, on décrypte les notes pas très subtiles de Donald Trump avec Valentine Oberti, Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse au recrutement des policiers sur Snapchat, Julien Bellver analyse le retrait de la vie publique du prince Andrew et Étienne Carbonnier va faire un tour chez les Foufous de l’Assemblée. Nicolas Sarkozy poursuit sa tournée de dédicaces. Après la France, l’ancien président s’est envolé pour New York cette semaine. Les équipes de Quotidien l’ont suivi pour le Moment de vérité de Salhia Brakhlia. À la sortie de la Maison Blanche mercredi, Donald Trump brandit un bloc-notes sur lequel il a griffonné les éléments de sa défense face aux dernières auditions de sa procédure de destitution. Cette "communication par bloc-notes" est devenue une constante chez le président américain. On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom. Le gouvernement prévoit de recruter 10 000 policiers d’ici 2022. Pour y parvenir, il a décidé de moderniser ses méthodes en passant par… Snapchat. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Après le fiasco de son interview-défense sur la BBC, le prince Andrew a annoncé son retrait de la vie publique. Mis en cause dans l’affaire Jeffrey Epstein, l’un de ses proches amis, le fils de la reine Elizabeth II a dû se résoudre à disparaître des écrans radars. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui, c’est jeudi ! Comme tous les jeudis dans son Canap, Étienne Carbonnier nous emmène faire un tour du côté de l’hémicycle pour voir comment se portent nos petits Foufous de l’Assemblée.

