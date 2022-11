Quotidien, première partie du 21 novembre 2022 avec François Gemenne

Au programme du replay de Quotidien première partie du lundi 21 novembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver débriefe les premières 48h de la Coupe du monde au Qatar, revient sur les critiques faites au gouvernement après l’accueil des 234 réfugiés de l’Ocean Viking et dévoile l’affiche inratable de ce lundi soir. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch s’intéresse à la réintégration de Donald Trump sur le Twitter d’Elon Musk. Un retour voté par les Twittos… enfin presque. Yann Barthès reçoit François Gemenne, membre du GIEC, pour tirer avec lui le bilan de la COP27. Ambre Chalumeau profite de son passage en plateau pour tirer quant à elle le bilan carbone de la Culture au sens large. Quant à Maïa Mazaurette, elle s’intéresse à la polémique autour du brassard LGBT qu’on ne verra probablement nulle part au Qatar pendant le mondial. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe la 5ème manif Nous Toutes contre les violences sexuelles et sexistes, s’intéresse aux fans de corrida et à l’augmentation des famines au Burkina Faso sur fond de guerre en Ukraine.