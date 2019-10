Quotidien, première partie du 21 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 21 octobre. On fait le point sur le Brexit avec Salhia Brakhlia, on revient sur le coup de coude polémique du rugbymen Sébastien Vahaamahina avec Valentine Oberti, on part au Louvre avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, on discute de la situation au Chili avec Julien Bellver et on rend hommage au parcours de Yoann Riou dans Danse avec les Stars avec Etienne Carbonnier. Le Royaume-Uni va-t-il enfin parvenir à un accord sur le Brexit ? Alors que le pays doit sortir de l’Union européenne le 31 octobre prochain, les membres de l’UE et le Premier ministre britannique Boris Johnson sont parvenus à trouver un accord de sortie à Bruxelles. Reste encore au parlement britannique de voter et ratifier cet accord. Le vote, prévu initialement samedi 19 octobre, a été repoussé après une décision surprise du Parlement. Boris Johnson refuse de demander un nouveau délai à l’Union européenne. Salhia Brakhlia fait le point sur la situation depuis Londres. C’est le geste antisportif qui a fait parler de lui ce week-end : le coup de coude du rugbyman français Sébastien Vahaamahina sur un joueur gallois lors des quarts de finale de la coupe du monde de rugby. Ce geste lui a valu un carton rouge et un torrent de critiques dans la presse et sur les réseaux sociaux. Ce lundi, c’est au tour de l’arbitre de la rencontre, Jaco Peyper, de tomber dans la polémique après une photo sur laquelle on a pu le voir imiter le geste du rugbyman français en compagnie de supporters gallois. Le musée du Louvre accueille une exposition exceptionnelle consacrée à Léonard de Vinci. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est rendu sur place juste avant l’ouverture pour son Chaouch Express Enorme révolte sociale au Chili, où les manifestants ont envahi les rues de la capitale, Santiago, depuis plusieurs jours. Scènes de pillages, couvre-feu imposé, état d’urgence décrété : les Chiliens réclament plus d’égalité et refusent la présence militaire dans les rues. Julien Bellver décrypte ce mouvement social sans précédent dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier a regardé les derniers pas de son chouchou Yoann Riou sur le parquet de Danse avec les stars.

