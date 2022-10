Quotidien, première partie du 21 octobre 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du vendredi 21 octobre 2022 : Julien Bellver consacre son 19h30 Médias à l’affaire Lola qui s’exporte à l’international et dont les débats dérapent aussi sur la question de l’immigration irrégulière. Du côté du Royaume-Uni, ça a été une semaine très difficile pour sa désormais ex-Première ministre, Liz Truss qui a séché la traditionnelle séance des Questions à l’hémicycle pour éviter la colère des députés travaillistes. En Italie, la semaine a aussi été difficile pour la future Première ministre, Giorgia Meloni, avec la fuite d’un enregistrement très compromettant pour Silvio Berlusconi. Il ne reste que quelques jours avant le début du second tour de la présidentielle au Brésil et Jair Bolsonaro est de nouveau au cœur d’une polémique. Ce soir, Quotidien reçoit Nicolas Bedos, venu présenter son film “Mascarade” qui sortira en salle le 1er novembre. Ce film mêle passion, arnaque, trahison, danse et humour. On peut y retrouver un casting cinq étoiles avec entre autres François Cluzet, Marine Vacth et Pierre Niney qui sont aussi les invités de l’émission ce soir. Ambre Chalumeau nous fait part de ses reco culturelle pour le week-end dans sa Brigade. Pour le Flash Mode, Marc Beaugé décrypte les uniformes des soldats russes qui ont reçu des gilets de paintball, inutiles face aux balles des Ukrainiens. Il revient aussi sur l’hommage de Karim Benzema à son idole Tupac lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Anne Depétrini revient sur l’indécence absolue des politiques à propos de l’affaire Lola. Dans le 20h15 Express, Paul Gasnier traite des prochaines élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Les Républicains ont choisi de miser sur des candidats très radicaux dont l’un dit se battre contre les forces du Mal. Sophie Dupont a enquêté sur le site Médoucine, le Doctolib de la médecine douce qui est accusé de pratiques illégales de la médecine. Et pour clôturer la première partie, Yannick Noah a chanté en live “La vie c’est maintenant”, extrait de son nouvel album ‘La Marfée” sur le plateau de Quotidien.