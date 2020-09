Quotidien, première partie du 21 septembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire de la première partie de Quotidien du 21 septembre : Jean-Michel Blanquer s’embourbe un peu plus dans la polémique sur les vêtements des jeunes filles en réclamant une « tenue républicaine » pour tous les élèves ; l’écologie transforme nos publicités ; les patrons de bars et de restaurants sous haute surveillance face à la menace d’une seconde vague ; le bureau très chic de Roselyne Bachelot et la bande-annonce du blockbuster à ne pas rater cette année. Tout ça décrypté par Julien Bellver, Lilia Hassaine, Yann Barthès, Azzeddine Ahmed-Chaouch, Ambre Chalumeau et Laura Felpin.