Quotidien, première partie du 21 septembre 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du mardi 21 septembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les commémorations des 20 ans de l’explosion de l’usine AZF, sur la suite de la crise diplomatique entre la France et l’Australie dans l’affaire des sous-marins, sur le fail de Jair Bolsonaro à New York, sur la communication tout sauf subtile de Xavier Bertrand, l’entourloupe signée Zemmour et CNEWS et l’entente Hidalgo-Montebourg. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur les déclarations d’Emmanuel Macron aux harkis. Le président est le premier chef d’État français à demander « pardon » aux 200 000 algériens engagés pour l’armée française dans la guerre d’Algérie. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau s’intéresse à l’exposition de la collection des frères Morozov à la Fondation Louis Vuitton.