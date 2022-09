Quotidien, première partie du 21 septembre 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du mercredi 21 septembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur l’allocution de Vladimir Poutine, débriefe le discours d’Emmanuel Macron à l’ONU et s’intéresse aux « cellules d’alerte » mises en place au sein des partis politiques en cas d’agressions sexuelles et sexistes. Yann Barthès reçoit Pierre Servent, spécialiste des questions de défense et de stratégie militaire, pour faire le point sur la situation en Ukraine et sur les possibilités d’action de Vladimir Poutine. Avec lui, Arthur Genre revient sur les rares prises de parole du dirigeant russe face à l’ONU et Maïa Mazaurette s’intéresse au rôle joué par les femmes dans la mobilisation militaire russe. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse au cours de patriotisme dans les écoles russes, Azzeddine Ahmed-Chaouch recueille le témoignage de la footballeuse Kheira Hamraoui après son agression et Sophie Dupont s’amuse du recyclage bien pratique du gouvernement sur la crise énergétique.