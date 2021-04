Quotidien, première partie du 22 avril 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 22 avril 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur les dernières annonces de Jean Castex, sur la situation épidémique en Inde et la reprise des manifestations de soutien à Alexeï Navalny en Russie. Dans son Zoom, à quelques heures du départ pour la Station Spatiale Internationale de Thomas Pesquet, Lilia Hassaine nous explique comment et pourquoi la NASA et les astronautes veulent nous faire rêver. En Russie, les manifestations en soutien à Alexeï Navalny ont repris malgré une forte répression policière. Paul Larrouturou a pu échanger avec notre journaliste sur place, à Moscou, Dmitri Boulba. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau nous parle d’un livre de 2300 pages qui parle exclusivement… de sexe. C’est le « Journal sexuel d’un garçon d’aujourd’hui » d’Arthur Dreyfus et il fait beaucoup parler de lui.