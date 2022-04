Quotidien, première partie du 22 avril 2022

Au programme du replay de la première partie de Quotidien week-end du 22 avril 2022 : dans son 19h30, Julien Bellver revient sur les derniers déplacements des candidats avant la fin de la campagne présidentielle. Il s’intéresse ensuite à l’impact du débat sur les sondages et s’interroge sur le candidat qui s’est le plus imposé lors du débat de l’entre-deux-tours. Clément Viktorovitch analyse, lui, les commentaires de Marine Le Pen et d’Emmanuel Macron sur ce débat. Enfin, Maïa Mazaurette nous explique en quoi la luminothérapie est une solution efficace mais pas nécessaire pour augmenter le taux de spermatozoïdes en baisse chez les hommes.