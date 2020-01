Quotidien, première partie du 22 janvier 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 22 janvier 2020. On parle du dernier rapport Oxfam sur les riches de France avec Salhia Brakhlia, du procès en destitution de Donald Trump avec Lilia Hassaine, du coup de gueule d’Emmanuel Macron en Israël avec Yann Barthès. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’interroge sur les terrasses chauffées à Paris, Julien Bellver s’intéresse au piratage du téléphone portable de Jeff Bezos et Étienne Carbonnier a regardé 90’ Enquêtes sur TMC. Le cabinet Oxfam vient de rendre son rapport annuel sur les riches. Le constat, comme les années précédentes, est alarmant : les riches sont toujours plus riches, tandis que les pauvres sont toujours plus pauvres. En France, les 10% des plus riches possèdent 50% des richesses. Pour l’opposition, Emmanuel Macron est clairement responsable de cette réalité. Emmanuel Macron président des riches, un constat qui lui colle à la peau depuis le début de son quinquennat, mais qu’en est-il vraiment ? Faut-il chouchouter les grosses fortunes ? On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Le procès en destitution de Donald Trump s’est ouvert mardi au Sénat américain. Depuis, la guerre médiatique fait rage entre les deux partis du pays. Pour riposter à cette procédure, les Républicains ont publié un clip anxiogène dans lequel ils dénoncent ce qu’ils considèrent comme une « manipulation ». Problème, le clip en question est lui-même bourré de manipulations d’images. Emmanuel Macron est en Israël pour un voyage officiel de deux jours. À son arrivée dans le pays, tout allait bien. Ça n’a pas duré. Il aura fallu une heure au président pour péter les plombs face à la police israélienne. Plus fort que De Niro, plus fort que Chirac. A moins de deux mois des élections municipales, certains sujets prennent de l’ampleur. A Paris, un des enjeux majeurs concerne les terrasses chauffées. Jugées polluantes, elles sont à bannir pour le maire écolo du 2ème arrondissement de Paris. Pas pour la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui se refuse pour l’instant à les interdire. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. L’Arabie saoudite a-t-elle profité d’une rencontre entre le prince héritier Mohamed Ben Salmane et le patron d’Amazon, Jeff Bezos ? Le Guardian annonce ce mercredi que l’Arabie saoudite aurait piraté le portable du PDG afin d’en soutirer des informations. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a regardé 90’ Enquêtes, l’émission où les gens bourrés jurent qu’ils sont sobres, où les ados se font sermonner par leurs parents pour avoir fumé une chicha et où les délinquants essaient de faire copain-copain avec les gendarmes pour éviter l’amende.

En savoir plus sur Yann Barthes