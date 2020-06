Quotidien, première partie du 22 juin 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 23 juin 2020. On parle des tensions autour de la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye avec Salhia Brakhlia et de la mobilisation anti-Trump des fans de K-pop avec Lilia Hassaine. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse au manque d’autorité de l’Organisation mondiale de la Santé et Paul Larrouturou s’intéresse à la campagne d’Agnès Buzyn, désormais appelée « Bouteflika » par son propre camp. Depuis sa prise de fonction, la porte-parole du gouvernement est régulièrement la cible d’attaques et de critiques. Pourquoi Sibeth Ndiaye cristallise-t-elle tant les tensions ? Salhia Brakhlia nous en parle dans son Moment de vérité. Les fans de K-pop sont-ils plus forts que Donald Trump ? Ce week-end, le président américain donnait son premier meeting depuis des semaines, la crise du coronavirus ayant mis un frein à la campagne électorale. Ce qui devait être un retour triomphant s’est finalement terminé en un petit rassemblement : sur les 19 000 personnes prévues, seules 6200 étaient effectivement présentes. La faute à une campagne orchestrée par de nombreux fans de K-pop. Lilia Hassaine nous en dit plus dans son Zoom. L’Organisation mondiale de la Santé a une nouvelle fois alerté sur le danger de la pandémie de coronavirus. Pourtant, à Paris et ailleurs, on recommence à faire la fête comme avant. Azzeddine Ahmed-Chaouch pose la question : pourquoi tout le monde se fout de ce que raconte l’OMS ? Le second tour des élections municipales se tiendra le 28 juin prochain et, à Paris, la candidate de la majorité peine à se faire voir, ou entendre. Au point que dans sa propre équipe, on la surnomme désormais « Bouteflika », du nom de l’ancien président algérien. Paul Larrouturou l’a retrouvée sur un marché du 12ème arrondissement de la capitale.