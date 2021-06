Quotidien, première partie du 22 juin 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 22 juin 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les erreurs des sondages pour les élections régionales, débriefe les raisons de l’abstention, l’alliance de la gauche en Île-de-France, mais aussi sur la fête de la Musique à Paris et la réouverture des discothèques. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse à l’affaire Omar Raddad, l’un des plus gros cold case français. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau dresse le portrait du réalisateur Paul Verhoeven, aussi critiqué qu’adulé. Azzeddine Ahmed-Chaouch est à Budapest à J-1 du match de la France contre le Portugal. Après les commentaires racistes et homophobes du match contre la Hongrie, il échange avec des supporters des Bleus présents sur place. Enfin, Maïa Mazaurette s’intéresse au profil type des harceleurs, à l’amour avec ou sans politique et au sort à réserver à ses poils pubiens cet été.