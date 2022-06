Quotidien, première partie du 22 juin 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mercredi 22 juin 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver analyse les derniers scénarios proposés à Emmanuel Macron après sa déroute aux élections législatives, il revient sur la polémique lancée par une élue LREM qui veut se rallier avec le Rassemblement national et nous donne un aperçu d’à quoi pourraient ressembler les futures débats de l’Assemblée nationale. Paul Gasnier et Valentine Watrin reviennent sur les accusations de viols contre la nouvelle Secrétaire d’État à la Francophonie, Chrysoula Zacharopoulou. Gynécologue de métier, elle est accusée par quatre femmes de mauvais traitements et de violences sexuelles.