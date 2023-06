Quotidien, première partie du 22 juin 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du jeudi 22 juin 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse à l’avenir de la contre-offensive ukrainienne et à la dissolution du collectif “Soulèvements de la Terre”. Il revient également sur l’explosion d’un immeuble à Paris, l’attitude de la classe politique dans un contexte de remaniement et la grève de la rédaction du Journal du Dimanche suite à l’arrivée de Geoffroy Lejeune. Yann Barthès débriefe le sommet pour un nouveau pacte financier à Paris et l’accueil d’Abdel Fattah al-Sissi à l’Elysée. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit Jean Pisani-Ferry pour parler du financement de la transition écologique.