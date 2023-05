Quotidien, première partie du 22 mai 2023 avec le ministre Christophe Béchu

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du lundi 22 mai 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la guerre de com’ entre Moscou et Kiev sur la prise de Bakhmout. Il revient également sur la visite surprise de Volodymyr Zelensky au sommet du G7 et décrypte la grosse interview des Républicains dans le JDD. En plateau, Yann Barthès reçoit le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu et Clément Viktorovitch en profite pour décrypter les objectifs environnementaux du gouvernement.