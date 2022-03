Quotidien, première partie du 22 mars 2022

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du mardi 22 mars : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la traque des journalistes par l’armée russe dans la ville martyre de Marioupol en Ukraine. Il s’intéresse ensuite au lourd bilan des pertes militaires russes, aux accusations de « russophobie » portées par la Russie envers l’Occident et sur les liens entre les anti-vax et les pro-Poutine. Dans son Com’ 2022, il débriefe les derniers sondages à trois semaines du premier tour de l’élection présidentielle et revient sur le flop d’Éric Zemmour sur M6. Dans son Zoom, Lilia Hassaine nous explique pourquoi le personnage d’Yvan Colonna, mort ce lundi 21 mars des suites de ses blessures après une agression en prison, est aussi important pour les Corses. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle d’un tableau qui pourrait devenir l’œuvre d’art la plus chère du XXème siècle, une peinture d’Andy Warhol. Dans la première partie de son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe avec Sophie Dupont le meeting d’Anne Hidalgo à Limoges.