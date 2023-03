Quotidien, première partie du 22 mars 2023 avec Christine Ockrent

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mercredi 22 mars 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver débriefe la prise de parole d’Emmanuel Macron au JT de 13h de TF1 et France 2. Il revient aussi sur les manifestations spontanées à Paris et les couacs des forces de l’ordre. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch décortique les éléments rhétoriques utilisés par Emmanuel Macron lors de son interview au 13h et Ambre Chalumeau nous explique la genèse du chant préféré des manifestants. En plateau, Yann Barthès reçoit Christine Ockrent, légende du journalisme et référence en matière de géopolitique à l’occasion de la publication de son livre « L’empereur et les milliardaires rouges ».