Quotidien, première partie du 22 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 22 octobre. On revient sur l’incendie de Lubrizol avec Salhia Brakhlia, on parle du Joker avec Valentine Oberti, et de Macron à Mayotte avec Yann Barthès. On va également au Louvre avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, Julien Bellver décrypte la motion de censure des salariés de Canal + contre Eric Zemmour et Étienne Carbonnier débriefe le dernier numéro de l’émission la moins anxiogène du PAF, Appels d’urgence. Un mois après l’incendie de l’usine Lubrizol de Rouen, où en est l’enquête ? Le PDG du groupe, l’américain Eric Schnur, a été entendu à l’Assemblée nationale et au Sénat ce mardi. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Dans les rues de Beyrouth, au Liban, des hommes et des femmes le visage grimé rappelant le maquillage du « Joker », actuellement dans les salles. Ailleurs, dans le monde, le visage de Guy Fawkes, popularisé par la BD, puis le film, V pour Vendetta. Partout, ces deux hommes deviennent les symboles des révoltes populaires. On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom. Emmanuel Macron est en déplacement officiel à Mayotte et dans ses bagages il a emmené, forcément, sa photographe attitrée, Soazig de la Moissonnière. Et il lui a offert TOUTES les poses dont elle pouvait rêver pour obtenir les clichés parfaits. Toute la semaine, Azzeddine Ahmed-Chaouch est au Louvre avant l’ouverture de l’exposition Léonard de Vinci. Une exposition événement que le plus grand musée du monde prépare depuis plus de dix ans. Ce mardi, le Louvre ouvrait ses portes à la presse étrangère, mais Azzeddine a quand même pu s’incruster pour son Chaouch Express. Les salariés du groupe Canal + ont signé une motion de censure contre Eric Zemmour. Le polémiste officie quotidiennement sur CNEWS, la chaîne d’info en continu du groupe, depuis le 14 octobre. Approuvée par l’ensemble des représentants du personnel, la motion de censure a été remise à la direction, mais pourrait ne pas parvenir à son but. L’émission d’Eric Zemmour bat tous les records d’audiences de la chaîne, de quoi conforter ses dirigeants du bien-fondé de sa présence à l’écran. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier nous débriefe le dernier numéro de l’émission la moins anxiogène du PAF, Appels d’urgence.

