Quotidien, première partie du 22 octobre 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien week-end du vendredi 22 octobre 2021 : comme tous les vendredis, Julien Bellver interroge trois journalistes dans son « Médiamètre ». Cette semaine, il analyse la possibilité d’une alliance entre Éric Zemmour et Marine Le Pen avec Marylou Magal de l’Express, Rosalie Lucas du Parisien et Saïd Mahrane du Point. Dans son MapMédias, il s’intéresse à une télé-réalité un peu particulière qui fait débat en Belgique, à l’état de santé de la reine Elizabeth II et aux poursuites pour « crime contre l’humanité » contre Jair Bolsonaro. Dans son Flash Mode, Marc Beauge s’intéresse à la moustache-mania chez les pros Zemmour, au nouveau style de Kanye West et à la dernière campagne de pub Burberry et La Horde. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous propose de lire « Le secret de Joe Gould » de Joseph Mitchell pour passer un bon week-end. Enfin, Maïa Mazaurette répond à toutes vos questions sur le sexe et Juan Arbelaez nous dit tout ce qu’il faut savoir sur les œufs.