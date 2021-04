Quotidien, première partie du 23 avril 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 23 avril : on est vendredi et comme toutes les semaines, on fait le point sur l’actualité politique de la semaine avec Salhia Brakhlia. Parce que 2022, c’est déjà demain, elle fait le point sur les dernières tactiques de communication des candidats déclarés et supposés, sur leur volonté d’incarner « l’espoir » des Français pour la prochaine élection et de la tactique d’Emmanuel Macron pour tenter de reprendre la main sur la question de la Sécurité face à la droite. Dans son Flash Mode, Marc Beauge débriefe l’actu mode de la semaine et il y en a encore pour tous les goûts, les bons comme les mauvais. On note par exemple la guerre entre la marque chinoise Huaweï et la maison Chanel, l’idée écolo mais farfelue consistant à planter des slips ou encore le torrent de critiques de la famille Gucci après la publication des premières images du film « House of Gucci » de Ridley Scott. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau nous fait découvrir le coffret super collector de la réédition de l’album culte « John Lennon Plastic Ono Band », une vraie caverne d’Ali Baba pour super fan. Enfin, comme tous les vendredis, Maïa Mazaurette répond à toutes vos questions sur la sexualité, ou en l’occurrence, sur l’absence de sexualité.