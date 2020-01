Quotidien, première partie du 23 janvier 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 23 janvier 2020. On parle du virus chinois avec Lilia Hassaine et Azzeddine Ahmed-Chaouch, du déplacement de Ségolène Royal à Marseille avec Salhia Brakhlia, du coup de sang d’Emmanuel Macron avec Julien Bellver et on va faire un tour chez les Foufous de l’Assemblée avec Etienne Carbonnier. Une semaine après avoir été licenciée de son rôle d’ambassadrice des pôles, Ségolène Royal était ce jeudi à Marseille. Et on a bien senti un parfum certain de campagne… et de diesel. Le virus chinois dont tout le monde parle a déjà fait 17 victimes et plus de 400 malades. Pour tenter d’endiguer l’épidémie, le gouvernement chinois a mis en quarantaine la ville de Wuhan, épicentre des contaminations. Les 11 millions d’habitants ne peuvent quitter la ville et personne ne peut y entrer. Sur les réseaux sociaux, les images qui nous parviennent de Wuhan ont tout de scènes de fin du monde. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Faut-il s’inquiéter d’une arrivée en France du virus chinois ? Comment la France peut-elle se préparer à d’éventuelles contaminations ? Alors que déjà 17 personnes sont décédées et plus de 300 contaminées en Chine, Azzeddine Ahmed-Chaouch a enquêté pour comprendre comment la France se prépare à éviter les risques. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux toute la soirée mercredi soir. Emmanuel Macron, en visite à Jérusalem, a piqué une colère face aux autorités israéliennes devant l’église Sainte-Anne. Un coup de sang qui n’est pas sans rappeler celui de Jacques Chirac, au même endroit, 30 ans plus tôt. Aujourd’hui c’est jeudi ! Comme tous les jeudis, Etienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle pour voir comment se portent nos petits Foufous de l’Assemblée.

