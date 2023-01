Quotidien, première partie du 23 janvier 2023 avec Elise Vincent

Au programme du replay de Quotidien première partie du lundi 23 janvier 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur la réforme des retraites et la possibilité – ou non – pour le gouvernement de faire des concessions. Il revient également sur le week-end en enfer du Parti socialiste et sur les fails croisés de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Yann Barthès reçoit la journaliste du Monde spécialiste des questions de Défense, Elise Vincent, pour faire le point sur la situation en Ukraine. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch décrypte la parole gouvernementale sur la réforme des retraites, seule solution selon les ministres pour éviter les « augmentations d’impôts ». Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau fait un point Fashion Week et ses stars.