Quotidien première partie du 23 janvier 2024

Au sommaire de Quotidien première partie du mardi 23 septembre 2024 : Julien Bellver fait le point sur la colère des agriculteurs et le soutien de la chaîne CNEWS, mais également sur les premiers résultats des primaires américaines. En plateau, Yann Barthès reçoit Théo Luhaka et son avocat, Antoine Vey, après le verdict de son procès contre les trois policiers qu’ils accusent de violences volontaires. Jean-Michel Aphatie consacre son Editorial à la colère des agriculteurs et à la façon dont le gouvernement qualifie et gère cette dernière.