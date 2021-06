Quotidien, première partie du 23 juin 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 23 juin 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur l’ambiance très tendue à quatre jours du second tour des élections régionales, sur la crise de nerfs chez CNEWS après la Une de Libération, sur le tacle d’Angela Merkel contre le Hongrois Viktor Orbán et sur les doutes sur l’efficacité du vaccin chinois. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse à la polémique autour du drapeau LGBT pendant l’EURO 2020, Ambre Chalumeau nous fait sa dernière recommandation ciné de la saison dans sa Brigade des Affaires culturelles, Maïa Mazaurette répond à toutes les questions des kids. Le procès Valérie Bacot s’est ouvert ce lundi au tribunal de Chalon-sur-Saône. Valérie Bacot, battue, violée et contrainte à la prostitution par son beau-père devenu son mari comparaît pour le meurtre de ce dernier.