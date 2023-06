Quotidien, première partie du 23 juin 2023 avec Karin Viard et Alex Lutz

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du vendredi 23 juin 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les suites de l’affaire Phillip Schofield et sur la candidature du complotiste Robert F. Kennedy Jr à la primaire démocrate. Il s’intéresse également à l’arrivée de Boris Johnson au Daily Mail en tant que chroniqueur et à la candidature de Francis Suarez à la primaire républicaine face à Donald Trump. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit Karin Viard et Alex Lutz, pour le film “Une nuit”. Maia Mazaurette nous parle des complexes liés à l’image du corps parfait véhiculée sur les réseaux sociaux et au rôle du féminisme dans la libido. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous conseille des cahiers de vacances tous plus différents les uns que les autres et les tubes à écouter tout l’été. Anne Depétrini nous parle des grandes vacances avant les réseaux sociaux.