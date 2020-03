Quotidien, première partie du 23 mars 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 23 mars 2020. On fait le point sur la situation de l’épidémie de Coronavirus en Europe et dans le monde avec Salhia Brakhlia, Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse au quotidien des éboueurs malgré le confinement, Julien Bellver décrypte la situation des médias et Lilia Hassaine dresse le portrait du professeur Raoult, ce scientifique marseillais qui assure avoir trouvé un remède au Coronavirus grâce à la chloroquine. Pendant la crise du Coronavirus en Europe, Salhia Brakhlia revient chaque soir dans son Moment de vérité sur l’évolution de la situation en France et chez nos voisins. Ce lundi, elle donne également la parole à Anne-Cyrille, atteinte du Coronavirus au début du mois de mars, elle est aujourd’hui tirée d’affaire. On ira ensuite faire le tour du monde des mesures prises pour endiguer l’épidémie : aux Etats-Unis, en Iran – l’un des pays les plus touchés au monde – mais aussi en Slovaquie. Et comme tous les soirs, pour garder un peu de moral, on termine par une image qui nous a fait sourire ce week-end. Pour nous mettre un peu de baume au cœur, France 2 rediffusait ce week-end deux grands classiques du cinéma français : La Grande Vadrouille et les Tontons Flingueurs. Deux films qui, pas de bol, ont été produits par… « Les Films Corona ». Alors que les Français doivent rester chez eux, certains métiers n’ont pas cette possibilité. Caissières, primeurs, boucher, boulangères, livreurs ou éboueurs sont toujours sur le pont pour faire vivre les villes. Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé à la rencontre des éboueurs de Paris, toujours mobilisés malgré le confinement. En France, l’épidémie de Coronavirus et le confinement du pays a chamboulé toute l’organisation des chaînes de télé. Si les audiences explosent, les recettes publicitaires s’effondrent, forçant les chaînes à revoir leur programmation. Dans le monde des médias, la presse écrite est elle aussi très demandée ces dernières semaines. Un journal se démarque des autres : le célèbre New York Times. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Depuis quelques semaines maintenant, son nom est repris partout : le professeur Didier Raoult a testé l’efficacité de la chloroquine pour lutter contre le Coronavirus. Ses premiers résultats concluants, obtenus après le traitement de 24 patients, ont donné une lueur d’espoir aux malades et aux chercheurs. Beaucoup, pourtant, appelle à la prudence. Le professeur Raoult, lui, a décidé de tester massivement les patients de Marseille et plusieurs médecins ont annoncé recourir à la chloroquine pour soigner leurs malades.