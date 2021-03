Quotidien, première partie du 23 mars 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 23 mars 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le coup de com’ d’Emmanuel Macron à Valenciennes, sur les chiffres de l’épidémie de Covid en France et sur la défense de Pierre Ménès, accusé d’agressions sexuelles. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse aux humiliations, moqueries et agressions subies par les femmes à la télé. Et ça ne date pas d’hier, ni de Pierre Ménès. Le vaccin Sputnik V fait la fierté de la Russie. Vladimir Poutine a d’ailleurs prévu de se faire vacciner dès ce soir, mais hors caméra. En Europe en revanche, le vaccin n’a toujours pas été approuvé et ça crée des tensions entre l’UE et la Russie. On en parle avec Sophie Dupont. Les cowboys, les vrai(e)s, pas ceux des westerns, il n’y que dans les photographies de Lora Webb Nichols qu’on peut les découvrir. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade des Affaires Culturelles. Maïa Mazaurette répond aux questions soulevées par l’affaire Pierre Ménès : est-ce qu’embrasser quelqu’un par surprise est une agression sexuelle ? Est-ce que c’est drôle ?