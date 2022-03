Quotidien, première partie du 23 mars 2022

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du mercredi 23 mars 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver débriefe le discours de Volodymyr Zelensky face à l’Assemblée nationale, décrypte le discours surréaliste du porte-parole de Vladimir Poutine, la décision de Total et le piège de la soirée de « grand débat » organisée par Valeurs Actuelles. Cette semaine, notre Expert s’appelle Jérémie Peltier. Directeur des études de la Fondation Jean Jaurès, il nous explique qui sont les personnes les moins aimées de France. Maïa Mazaurette s’intéresse quant à elle au virage féministe de la droite et de l’extrême droite. Un virage qui tient plus de l’électoralisme que de la conviction. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de l’artiste serbe Marina Abramovic qui a décidé de reproduire sa plus célèbre performance pour affirmer son soutien à l’Ukraine.