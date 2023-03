Quotidien, première partie du 23 mars 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du jeudi 23 mars 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la journée de manifestations et de grèves partout en France et le lien rompu avec Emmanuel Macron pour Laurent Berger et Philippe Martinez. Il s’intéresse également aux éditions spéciales consacrées aux manifestations spontanées chaque soir depuis une semaine sur les chaînes d’information. Enfin, il s’interroge sur le timing de la visite officielle de Charles III en France. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit Dominique Méda, Jean Garrigues et Jérémie Peltier pour décrypter la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Yann Barthès revient sur toutes les fois où Emmanuel Macron a exprimé des regrets sur ses déclarations et ses décisions.