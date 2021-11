Quotidien, première partie du 23 novembre 2021

Au programme du replay de Quotidien première partie du mardi 23 novembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur l’info du jour : la contamination du Premier ministre Jean Castex, testé positif au Covid. Il s’intéresse également au round 3 de l’affrontement entre Xavier Bertrand et Emmanuel Macron, aux déboires de Boris Johnson au Royaume-Uni, aux girouettes du Rassemblement national et aux talents d’acteur d’Édouard. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse à « l’ultra-virilité », ce mouvement défendu par de jeunes identitaires comme les Youtubeurs Papacito et Julien Rochedy, inspirés par la vision de l’homme défendue par Éric Zemmour depuis des années, quoiqu’avec des références un peu dépassées. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau s’intéresse à l’histoire vraie de la famille Gucci qui a inspiré « House of Gucci », le très attendu film de Ridley Scott avec Lady Gaga, Jared Leto, Adam Driver, Al Pacino ou encore Salma Hayek.