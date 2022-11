En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mercredi 23 novembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte les audiences du premier match des Bleus au Qatar et fait le point sur la chasse aux drapeaux arc-en-ciel dans le pays. Il revient également sur le bombardement d’une maternité de Zaporijia en Ukraine et sur les nouvelles révélations autour de l’affaire Adrien Quatennens. Yann Barthès reçoit Riad Sattouf pour célébrer le sixième et dernier tome de sa BD « L’Arabe du futur ».