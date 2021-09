Quotidien, première partie du 23 septembre 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du jeudi 23 septembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la paparazzade polémique d’Éric Zemmour, sur le débat de l’entre-deux tours des écolos, sur le débat à venir entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour et sur la sortie polémique de Christiane Taubira. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur l’amitié entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, dans sa Brigade Ambre Chalumeau s’intéresse à la dernière BD graphique de José-Louis Bocquet et Catel Muller. Enfin, Maïa Mazaurette fait le point sur l’actu des corps, des sexualités et des identités.