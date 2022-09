Quotidien, première partie du 23 septembre 2022 avec Melha Bedia et Hakim Jemili

Au programme du replay de la première édition de Quotidien week-end du 23 septembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la candidate italienne d'extrême-droite Giorgia Meloni et sur l'étiquette fasciste qui lui colle à la peau. Il nous décrypte ensuite la situation en Iran, où les femmes se font entendre après le décès de Mahsa Amini, avant de revenir sur les différentes prises de parole de l'émir du Qatar pour redorer l'image de la Coupe du monde 2022. Les humoristes Melha Bedia et Hakim Jemili sont, eux, sur le plateau de Quotidien pour présenter la série « Miskina, la pauvre ». Puis, Ambre Chalumeau nous présente ses recommandations culturelles du week-end, Maïa Mazaurette nous explique pourquoi rendre la pilule du lendemain gratuite est positif pour toute la société, et Anne Depétrini nous raconte l'enfant qu'était Melha Bedia. Enfin, Paul Gasnier nous emmène en Italie à la rencontre d'Enrico Letta, opposant de gauche à Giorgia Meloni. La chanteuse Zazie rejoint, elle, la scène de Quotidien pour interpréter « Let it shine », extrait de son nouvel EP.