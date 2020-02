Quotidien, première partie du 24 février 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 24 février 2020. On parle de la propoagation du coronavirus en Italie avec Salhia Brakhlia et Lilia Hassaine. Azzeddine Ahmed-Chaouch a rencontré Yassine Bouzrou, l’avocat de Piotr Pavlenski, l’activiste russe à l’origine du leak des vidéos intimes de Benjamin Griveaux. Julien Bellver revient sur l’affaire et ses répercussions dans les médias. Enfin, Étienne Carbonnier nous débriefe le retour de Koh Lanta sur TF1. Emmanuel Macron était au Salon de l’Agriculture ce samedi et, comme tous les ans, il a eu droit à un gros déjeuner avec les pontes de l’industrie agro-alimentaire. On a bien regardé, il y avait des coqs partout, mais même pas une seule petite poulette. Le Coronavirus touche l'Italie : en Vénétie et en Lombardie, les cas se multiplient à une vitesse impressionnante. Les autorités italiennes ont décidé la mise en quarantaine de plusieurs villes dans le pays. Sophie Dupont s'est rendue sur place, en Italie. Le Coronavirus frappe l’Italie depuis quelques jours et l’épidémie est galopante : déjà sept morts en Lombardie, la région de Milan. Milan qui célébrait justement sa Fashion Week cette semaine. Un événement déserté par les touristes et les acheteurs en raison des risques d’infection. Même sonnette d’alarme à Venise, où le traditionnel carnaval a dû être écourté deux jours plus tôt que prévu. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. On ne sait plus si c’est une réforme ou une guerre qui se discute à l’Assemblé nationale ces derniers jours. Ce qu’on sait en revanche, c’est qu’on prend beaucoup de temps à dire qu’on perd du temps et qu’on manque de temps. Est-ce que du coup ça nous fait gagner du temps que de dire qu’on n’en perd ? Yassine Bouzrou est l’avocat de Piotr Pavlenski. L’activite russe, réfugié politique en France, est à l’origine de la fuite et de la diffusion des vidéos intimes de Benjamin Griveaux qui l’ont poussé à retirer sa candidature à la mairie de Paris. Pour la première fois, son avocat s’exprime au micro d’Azzeddine Ahmed-Chaouch. Une semaine après la diffusion des vidéos intimes de l’ancien candidat à la mairie, où en est l’affaire Benjamin Griveaux ? Dans la presse, réactions, décryptages et interviews se sont multipliées. Julien Bellver décrypte les répliques du séisme Griveaux dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier nous débriefe le retour de Koh Lanta sur TF1. Qui dit retour de Koh Lanta dit retour de Denis Brogniart. Et qui dit retour de Denis Brogniart dit retour de ses règles complètement WTF.

