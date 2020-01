Quotidien, première partie du 24 janvier 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 24 janvier 2020. Salhia Brakhlia revient sur l’actualité de la semaine, Yann Barthes décrypte la fin du voyage d’Emmanuel Macron en Israël, Azzeddine Ahmed-Chaouch était dans les rangs de la manif parisienne contre la réforme des retraites, Julien Bellver s’interroge sur l’état de la démocratie en France et Marc Beauge fait son Flash Mode de la semaine. Tous les vendredis, Salhia Brakhlia fait le point sur les infos qu’il ne fallait pas manquer cette semaine. Au programme de ce 24 janvier : Patrick Balkany trouve toujours le moyen de mettre son grain de sel à Levallois, malgré son incarcération, le vent de la semaine a été pris à Davos, Ségolène Royal est officiellement en campagne et Meghan Markle et le prince Harry se retrouvent encore plus exposés qu’avant. Le voyage officiel d’Emmanuel Macron en Israël s’est achevé jeudi avec la cérémonie des 75 ans de la destruction des camps d’Auschwitz et de Birkenau, à Jérusalem. De nombreux chefs d’État étaient présents, ce qui nous a permis d’avoir plein d’images des uns avec les autres, ou des uns qui esquivent les autres. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce vendredi. Azzeddine Ahmed-Chaouch a suivi le cortège parisien pour son Chaouch Express. Accusé par l’opposition et les manifestants d’avoir créé un « régime autoritaire », Emmanuel Macron s’est emporté contre les critiques. Le chef de l’État a appelé ses détracteurs à « aller en dictature » pour comparer. Reste une question : la France est-elle, oui ou non, devenue un régime autoritaire depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron ? On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Il est le M. Mode de Quotidien. Chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils.

