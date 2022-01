Quotidien, première partie du 24 janvier 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du lundi 24 janvier 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver débriefe le week-end sanglant de l’extrême droite, revient sur la décision de BFMTV de suspendre Jean-Jacques Bourdin de son antenne le temps de l’enquête sur les accusations de harcèlement sexuel à son encontre, débriefe le calendrier bien choisi de la levée des restrictions sanitaires, les débordements des manifestations anti-restrictions à Bruxelles, la polémique suscitée par France Inter après sa vidéo de Marine Le Pen, l’affreux week-end d’Anne Hidalgo et l’opération portes ouvertes d’Éric Zemmour chez Magalie Berdah. Dans son Zoom 2022, Lilia Hassaine s’intéresse aux politiques et à leurs nouvelles façons de communiquer. Dans une campagne présidentielle qui se joue de plus en plus sur les réseaux sociaux et sur le net, ils sont nombreux à multiplier les nouveaux formats pour toucher un public plus large. Enfin, dans sa Brigade, Ambre Chalumeau rend hommage au couturier Thierry Mugler, disparu ce week-end à l’âge de 73 ans.