Quotidien, première partie du 24 janvier 2023 avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Manu Payet et Julie Chen

Au sommaire de Quotidien première partie du mardi 24 janvier 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur la situation en Ukraine, revient sur les couacs autour de la réforme des retraites et sur les guerres intestines du Parti socialiste. Ambre Chalumeau et Marc Beaugé présentent une Brigade croisée d’un Flash Mode à l’occasion de la Fashion Week parisienne. En plateau, Yann Barthès reçoit une partie de la (grosse) équipe du film « Astérix et Obélix : l’empire du milieu », Guillaume Canet, Marion Cotillard, Manu Payet, Julie Chen et Gilles Lellouche.