Quotidien, première partie du 24 juin 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 24 juin : pour la dernière fois de la saison, Julien Bellver débriefe les dernières nouvelles sur le front du Covid, il revient également sur le clash entre Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti et sur la dernière ligne droite des élections régionales. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse à l’ambiguïté autour d’Eric Zemmour : est-il simple chroniqueur et éditorialiste ou est-il, de plus en plus, une personnalité politique ? Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau célèbre le retour du réalisateur Leos Carax. Enfin, Paul Larrouturou revient sur le rapport alarmant de l’ONU sur l’avenir de la planète.