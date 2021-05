Quotidien, première partie du 24 mai 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 24 mai 2021 : Julien Bellver revient sur le clash entre Gérald Darmanin et Audrey Pulvar, du dernier variant du Covid-19 découvert à Bordeaux, mais aussi des soupçons du Wall Street Journal sur la possibilité que le virus soit né dans un laboratoire de Wuhan, du détournement d’un avion par le régime biélorusse et de la grosse polémique de l’Eurovision. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient en détail sur le détournement d’un avion Ryanair par le pouvoir biélorusse. Détournement qui a permis l’arrestation de Roman Protassevich, journaliste et ancien rédacteur en chef d’un média d’opposition au président Alexandre Loukachenko. Après plus de deux mois d’occupation, les intermittents ont libéré le théâtre de l’Odéon ce week-end. Pour mieux investir le CentQuatre, à l’autre bout de Paris. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau revient sur la polémique autour du rappeur Youssoupha, choisi pour interpréter l’hymne des Bleus à l’occasion de l’Euro 2021 et sur le petit accident du rappeur Lil Nas X.