Quotidien, première partie du 24 mai 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mercredi 24 mai 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la manifestation de soutien à Yannick Morez, ex-maire de Saint-Brévin-les-Pins et sur la succession de faits divers sur les chaînes d’informations. Il s’intéresse également à l’audition de Marine Le Pen sur les ingérences étrangères au sein de son parti et aux visites d’Olivier Véran à l’étranger. En plateau, Yann Barthès reçoit Julia Faure, cofondatrice de la marque éco-responsable Loom et Pascal Demurger, directeur général de la MAIF, pour leur accession à la présidence de l’organisation patronale “Impact France”. Yann Barthès débriefe le débat sur les pets de vaches sur CNEWS. Maïa Mazaurette s’intéresse aux corps des personnalités publiques dans l’espace médiatique, au festival de Cannes et sur les couvertures des magazines de mode.