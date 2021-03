Quotidien, première partie du 24 mars 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 24 mars 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les mauvais chiffres de la situation sanitaire en France, sur la découverte de 29 millions de doses d’AstraZeneca cachées dans une usine italienne et sur le regain des tensions entre la France et la Chine. Dans son Zoom, Lilia Hassaine nous parle du gigantesque embouteillage causé par un porte-conteneurs taïwanais sur le Canal de Suez. Paul Larrouturou était à l’ouverture du procès de neuf auteurs de tweets racistes anti-chinois à Paris, Ambre Chalumeau nous parle de Benoîte Groult dans sa Brigade des Affaires Culturelles et Maïa Mazaurette répond à toutes les questions des kids.