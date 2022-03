Quotidien, première partie du 24 mars 2022

Au sommaire du replay de Quotidien du jeudi 24 mars 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver débriefe le sommet de l’OTAN et la prise de parole de Volodymyr Zelensky, l’enlisement de la guerre en Ukraine, les vidéos d’Ukrainiens humiliés par d’autres Ukrainiens et la décision de Renault de quitter la Russie. Dans son Com’ 2022, Julien Bellver revient sur le bras de fer entre Yannick Jadot et Total et revient sur l’interview façon « Confessions intimes » donnée par Éric Zemmour à un ancien animateur de NRJ. Comme tous les jeudis, Jules Grandin nous parle de l’actualité grâce à ses cartes. Cette semaine, il s’intéresse à la représentation des exodes en cas de guerre. Maïa Mazaurette revient quant à elle sur la question du célibat en politique. En 2022, est-il encore crucial qu’une candidate ou un candidat à l’élection présidentielle soit en couple ? Pourquoi le célibat est-il l’ennemi du politique ? Enfin, Ambre Chalumeau profite de la venue sur le plateau de Quotidien de la chanteuse Rosalia pour nous parler du flamenco, un art majeur en Espagne, un art contestataire aussi, très protégé par les puristes.