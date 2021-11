Quotidien, première partie du 24 novembre 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du mercredi 24 novembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur l’interview de Nicolas Hulot sur BFMTV ce matin et sur les nouvelles accusations de viols et d’agressions sexuelles à son encontre. Il s’intéresse également à la reprise fulgurante de l’épidémie de Covid : la cinquième vague a d’ores et déjà dépassé le pic de la quatrième. Enfin, il revient sur les guerres intestines chez Les Républicains, sur la situation en Guadeloupe et sur la chute d’Éric Zemmour que rien ne semble pouvoir arrêter. Dans son Zoom 2022, Antoine Bristielle se demande si la reprise de l’épidémie de Covid peut aider à la réélection d’Emmanuel Macron. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau s’intéresse au consentement dans le cinéma. Grand retardataire sur la question, le cinéma opère depuis quelques mois un virage à 180 degrés sur la question. Enfin, Maïa Mazaurette apprend aux kids que la communication, même politique, passe parfois aussi par les vêtements et leurs symboles.