Quotidien, première partie du 24 novembre 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du jeudi 24 novembre 2022 : Julien Bellver revient dans son 19h30 Médias sur l’affaire Adrien Quatennens et fait le point sur la situation sanitaire en Chine où le nombre de cas Covid a atteint un nouveau record. Il revient également sur le vote historique de l’Assemblée nationale sur l’inscription du droit à l’IVG dans la Constitution. De son côté, Yann Barthès reçoit le fantastique casting du nouveau film de Quentin Dupieux “Fumer fait tousser” avec Gilles Lellouche, Anaïs Demoustiers, Vincent Lacoste, Oulaya Amamra et Jean-Pascal Zadi. Dans son DéZoom, Arthur Genre revient sur les super-héros des séries japonaises dans les années 80 dont Quentin Dupieux s’est inspiré pour son nouveau film. Les invités de Quotidien sont à l’honneur : Jules Grandin cartographie les points communs géographiques du casting XXL de “Fumer fait tousser”. Et enfin, dans la Brigade, Ambre Chalumeau décrypte la fausse rumeur du film oublié de Martin Scorsese, “Goncharov”.