Quotidien, première partie du 24 septembre 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien week-end du 24 septembre 2021 : dans son 19h30 Médias du vendredi, Julien Bellver revient sur l’opération « Hookless », la mission de Boris Johnson et du Premier ministre australien pour faire capoter le contrat des sous-marins français. Dans son Médiamètre, il analyse la stratégie de communication de Marine Le Pen avec les journalistes Frédéric Says, Astrid de Villaines et Charles Sapin. Enfin, dans son MapMédia, il s’intéresse à l’actualité internationale en Australie, en Afghanistan et en Allemagne. Dans son Flash Mode, Marc Beaugé nous apprend ce que deviennent les vêtements qu’on donne à recycler. Alors qu’on leur imaginait une seconde vie, ils finissent le plus souvent échoués sur les plages du Ghana, débordé par l’afflux de vêtements venu de l’Occident. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de son conseil lecture du week-end : le livre « Ne t’arrête pas de courir » de Mathieu Palain. L’histoire vraie de Toumamy Coulibaly, un athlète français, champion du 400 mètres, incarcéré pour vols et cambriolages. Enfin, Maïa Mazaurette répond à toutes vos questions sexo de la semaine et nous apprend notamment comment réagir face à une dick pic non désirée et – sans transition aucune - Juan Arbelaez nous dit tout ce qu’il faut savoir sur les champignons.