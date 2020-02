Quotidien, première partie du 25 février 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 25 février 2020. On consacre une grande partie de l’émission au Coronavirus : Salhia Brakhlia décrypte la récupération politique du virus par l’extrême-droite française, Lilia Hassaine fait le point sur la situation en Italie et Julien Bellver analyse le traitement médiatique de l’épidémie. On va à l’Assemblée nationale avec Azzeddine Ahmed-Chaouch pour suivre les débats sur la réforme des retraites, Yann Barthes fait un petit bilan catastrophe du séjour de Donald Trump en Inde et Étienne Carbonnier retourne voir Sophie Davant et ses Affaires conclues. Face à l’épidémie de Coronavirus en Italie, plusieurs responsables politiques réclament un contrôle renforcé voire une fermeture des frontières. Sans surprise, c’est surtout à droite et à l’extrême-droite – parmi ceux qui sont toute l’année pour les fermetures aux frontières – que la proposition est reprise. Eric Ciotti, Nicolas Dupont-Aignan ou Marine Le Pen en sont les premiers défenseurs. Au Salon de l’Agriculture, les équipes de Quotidien ont pu interroger la présidente du Rassemblement national et, en grattant un peu la surface, on comprend mieux pourquoi l’idée d’une fermeture des frontières séduit. Iraj Harichri, vice-ministre de la Santé iranien est le premier officiel au monde à être infecté par le Coronavirus. Aperçu lundi sur une vidéo de l’agence de presse officielle iranienne, le ministre montrait déjà des signes inquiétants. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Donald Trump est en voyage officiel en Inde. Et comme à chaque fois qu’il va à l’étranger, il enchaîne tout ce qu’il ne faut pas faire. Avec ses 41 000 amendements, il faudrait 20 ans de travail parlementaire pour venir à bout de la réforme des retraites. Discutée à l’Assemblée nationale depuis une semaine, seuls deux amendements ont été étudiés. Et dans les couloirs de l’hémicycle, Azzeddine Ahmed-Chaouch a senti les députés un peu à bout. Avec plus de 280 cas, l’Italie est devenu le plus gros foyer d’infection au Coronavirus derrière la Chine et la Corée du Sud. Dans le pays, les traces du virus sont visibles partout : à la télé, les émissions sont vidées de leur public et, dans les médias, les responsables politiques s’affrontent et la psychose grandit. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier retourne voir la toujours très sympathique Sophie Davant.