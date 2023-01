Quotidien, première partie du 25 janvier 2023 avec Anne Nivat

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mercredi 25 janvier 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les annonces de l’Allemagne et des Etats-Unis en faveur de la livraison de chars en Ukraine. Il s’intéresse également à la soirée débat de BFMTV sur la réforme des retraites, au déjeuner pas si secret d’Emmanuel Macron avec des journalistes et sur les derniers propos de Brigitte Macron. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch analyse l’argument du « droit au bonheur », souvent invoqué par la gauche et sur sa signification en politique. Enfin, Maïa Mazaurette revient sur la polémique Moria Casan en Argentine et sur la « Révolution des vieilles » qui secoue le pays.